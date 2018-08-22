Судейское решение о взыскании с Навального 1 рубля вступило в силу

Московский городской суд признал взыскание законным.

Москва. Люблинский суд Москвы признал законным взыскание 1 рубля в качестве моральной компенсации с Алексея Навального по иску предпринимателя Михаила Прохорова. Об этом пишут «Известия».

«Решение Люблинского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального — без удовлетворения», — заключил Мосгорсуд.

Суд удовлетворил иск Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации 26 июня.

Алексея Навального обязали опровергнуть сказанное в видеоролике «Как олигарх платил взятку вице-премьеру» и удалить запись с сайта и канала в YouTube.