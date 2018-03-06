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Роспотребнадзор дал советы по выбору цветов на 8 Марта

15:44, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
15:44, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
1234
0
#Роспотребнадзор\n#подарки\n#женщины\n#цветы\n#праздники
Фото: pixabay.com
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Также в ведомстве поделились рекомендациями по транспортировке и хранению букетов.

Москва. О том, как правильно выбрать букет, рассказали в преддверии Международного Женского дня в Роспотребнадзоре. На официальном сайте ведомства сообщается, что необходимо обращать внимание на свежесть каждого цветка, а также обеспечить правильные условия хранения.   

В частности, стебли растений не должны быть слишком сухими. Также специалисты рекомендуют выбирать полураскрытые живые цветы, они дольше будут радовать глаз. Лепестки должны быть эластичными - если осторожно отогнуть их, они легко вернут прежнюю форму.   

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что лучший способ сохранить цветы живыми и красивыми – как можно скорее принести их в помещение и поставить в вазу с водой. При этом важно исключить резкие перепады температур. Если букет приобретается при морозной погоде, его не следует сразу заносить в дом – цветы надо выдержать несколько минут в тамбуре или в прихожей, где более прохладная температура.   

Перед тем, как поставить цветы в вазу, стебли нужно обработать. Для растений с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее он должен быть. Если же стебель жесткий, древовидный, то его нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или «размочалить». Нижние листья следует удалить - под водой они могут начать гнить. 

Не все цветы хорошо «уживаются» друг с другом. В одну вазу нельзя ставить нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи способна увеличить срок «жизни» любого букета. Также отмечается, что для роз, тюльпанов и гвоздик в воду следует бросить щепотку сахара.

15:44, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
1234
0
#Роспотребнадзор\n#подарки\n#женщины\n#цветы\n#праздники

 

 

 

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