В Екатеринбурге снесут здание 200-метровой телебашни

Перед этим из соседнего цирка пообещали вывезти всех животных.

Екатеринбург. Россия. Недостроенное здание телебашни снесут в Екатеринбурге. Произойдет это предположительно утром 23 февраля, пишет портал URA.news.

На это время вокруг опасной зоны будет выставлено оцепление. Кроме того, из соседнего цирка на время взрывных работ вывезут всех животных.

Телебашню в Екатеринбурге начали строить еще в 1983 году, однако с 1991 году из-за проблем с финансированием стройка была заморожена. С тех пор здание облюбовали скалолазы и любители экстремальных развлечений. Высота «недостроя» составляет 220 метров (проектная высота - 361 метр).

Не так давно было принято решение о сносе башни. На ее месте запланировано строительство ледового дворца для хоккейного клуба «Автомобилист».

Напомним, в ноябре 2017 года в Ижевске взорвали несколько труб завода "Ижсталь".