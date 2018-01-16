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      В Гидрометцентре сообщили о критическом обмелении Байкала

      16:59, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:59, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
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      #экология\n#вода\n#природа\n#озеро\n#Байкал
      Фото: pixabay.com
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      Уровень озера упал на 6 сантиметров.  

      Москва. Байкал теряет влаги больше, чем получает. Как рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уровень крупнейшего по запасам пресной воды в мире озера упал на 6 сантиметров ниже критической отметки, сообщает РенТВ.

      Минимально допустимый уровень Байкала составляет 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок. Сейчас этот показатель - на 6 см меньше. Роман Вильфанд отметил, что снижение уровня водоема продолжается 4 года. Нынешний показатель – не предел, к 1 мая Байкал отступит еще дальше от берегов. 

      Падение уровня озера может привести к высыханию колодцев, горению торфяников и перебоям в водоснабжения городов на берегах Ангары, говорят экологи.

      16:59, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
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      0
      #экология\n#вода\n#природа\n#озеро\n#Байкал

       

       

       

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