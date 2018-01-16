В Гидрометцентре сообщили о критическом обмелении Байкала

Уровень озера упал на 6 сантиметров.

Москва. Байкал теряет влаги больше, чем получает. Как рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уровень крупнейшего по запасам пресной воды в мире озера упал на 6 сантиметров ниже критической отметки, сообщает РенТВ.

Минимально допустимый уровень Байкала составляет 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок. Сейчас этот показатель - на 6 см меньше. Роман Вильфанд отметил, что снижение уровня водоема продолжается 4 года. Нынешний показатель – не предел, к 1 мая Байкал отступит еще дальше от берегов.

Падение уровня озера может привести к высыханию колодцев, горению торфяников и перебоям в водоснабжения городов на берегах Ангары, говорят экологи.