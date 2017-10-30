Управляющим компаниям могут запретить собирать с жильцов платежи за ресурсы

Законопроект о прямых расчетах с поставщиками тепла, электричества, воды и газа разработал Минстрой.

Москва. Перевести собственников жилья на прямые расчеты с поставщиками ресурсов в обход управляющих компаний намерено Министерство строительства и ЖКХ России. Необоснованные задержки расчетов со стороны УК там считают основной причиной роста задолженности за тепло, электричество, воду и газ.

Как пишут «Известия», ведомство подготовило соответствующий законопроект. Переход на прямую оплату поставщикам ресурсов не должен вызвать затруднений у жильцов, поскольку Минстрой уже разработал типовую форму единого платежного документа.

Отмечается, что проект согласован с заинтересованным ведомствами. Госдума может рассмотреть инициативу в текущую осеннюю сессию.

Добавим, по данным Росстата, за первое полугодие долги населения и управляющих компаний за услуги ЖКХ выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей.