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      Туроператор Ted Travel задолжал клиентам более 27,5 млн рублей

      10:05, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:05, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      161
      0
      #отдых\n#Турция\n#путешествия\n#банкротство\n#туристы\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      161
      0

      Денежные компенсации пострадавшим россиянам будут выплачены из фондов финансового обеспечения компании.

      Москва. Туристический оператор Ted Travel, объявивший о приостановлении деятельности, задолжал своим клиентам 27,6 миллионов рублей. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в интервью изданию Интефакс-Туризм, денежные компенсации пострадавшим туристам будут выплачены из фондов финансового обеспечения компании. 

      По  ее словам, финансовая ответственность туроператора была застрахована в двух страховых компаниях на 25 миллионов рублей в каждой. Таким образом, финансовое обеспечение оператора составило 50 миллионов рублей. В первую очередь, эти деньги будут направлены российским туристам, пострадавшим из-за банкротства туроператора. 

      На данный момент, туры у Ted Travel приобрели почти 1400 человек, 754 из которых находятся в Турции. Усилиями Российского союза туриндустрии и фонда «Турпомощь» в минувшие выходные вернулись первые 170 туристов, пострадавшие от приостановки деятельности туроператора. В понедельник, 28 августа, в Россию доставят еще 171 человек. Всего, с 26 по 29 августа, будут перевезены 680 клиентов разорившейся компании. 

      10:05, 28 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      161
      0
      #отдых\n#Турция\n#путешествия\n#банкротство\n#туристы\n#деньги

       

       

       

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