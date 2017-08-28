Туроператор Ted Travel задолжал клиентам более 27,5 млн рублей

Денежные компенсации пострадавшим россиянам будут выплачены из фондов финансового обеспечения компании.

Москва. Туристический оператор Ted Travel, объявивший о приостановлении деятельности, задолжал своим клиентам 27,6 миллионов рублей. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в интервью изданию Интефакс-Туризм, денежные компенсации пострадавшим туристам будут выплачены из фондов финансового обеспечения компании.

По ее словам, финансовая ответственность туроператора была застрахована в двух страховых компаниях на 25 миллионов рублей в каждой. Таким образом, финансовое обеспечение оператора составило 50 миллионов рублей. В первую очередь, эти деньги будут направлены российским туристам, пострадавшим из-за банкротства туроператора.

На данный момент, туры у Ted Travel приобрели почти 1400 человек, 754 из которых находятся в Турции. Усилиями Российского союза туриндустрии и фонда «Турпомощь» в минувшие выходные вернулись первые 170 туристов, пострадавшие от приостановки деятельности туроператора. В понедельник, 28 августа, в Россию доставят еще 171 человек. Всего, с 26 по 29 августа, будут перевезены 680 клиентов разорившейся компании.