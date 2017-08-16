Суд приступит к рассмотрению по существу дела Улюкаева

На стороне обвинения в качестве свидетеля выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Москва. В среду, 16 августа, Замоскворецкий суд начнет рассматривать по существу уголовное дело по обвинению в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. В качестве свидетеля обвинения выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет Интерфакс.

Ранее состоялись предварительные слушания, на которых адвокаты чиновника добивались прекращения дела. Однако суд отклонил ходатайства стороны защиты и продлил Улюкаеву срок домашнего ареста до 27 января 2018 года.

Отмечается, что экс-министр продолжает настаивать на своей невиновности, называя дело «гнусной провокацией». По его словам, данная ситуация выгодна «коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб».

Напомним, против чиновника возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере двух миллионов долларов. По данным следствия, Улюкаев требовал деньги за помощь в заключении сделки по покупке государственного пакета акций корпорации «Башнефть».

