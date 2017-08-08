Сегодня в Москве стартует судебный процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева

Против чиновника было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере двух миллионов долларов.

Москва. Сегодня Замоскворецкий районный суд начнет судебный процесс против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Как пишет телеканал НТВ, слушания будут носить предварительный характер и пройдут в закрытом режиме.

В ходе судебного заседания будет решаться вопрос о мере пресечения Улюкаеву на время судебного разбирательства. Помимо этого, по итогам предварительных слушаний суд назначит дату рассмотрения дела по существу.

В настоящее время против чиновника возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере двух миллионов долларов. По данным следствия, Улюкаев требовал деньги за помощь в заключении сделки по покупке государственного пакета акций корпорации «Башнефть».