Талисманами следующей экспедиции к МКС станут плюшевый щенок и солнце

Она запланирована на 20 апреля.

Звездный городок. Московская область. Космонавты очередной экспедиции Международной космической станции (МКС) возьмут с собой игрушечного щенка и плюшевое солнце. Щенок готовится к полету уже в 5 раз, сообщает «Лайф».

Игрушечное солнце полетит в космос впервые. Оно является символом госпиталя, в котором вылечили от рака дочь американского астронавта Джека Фишера. «У моей дочери рак. Ей помог один госпиталь в Хьюстоне. И у нее есть свой талисман в виде такого разноцветного солнца, — рассказал астронавт на пресс-конференции в Звездном городке в понедельник, 3 апреля.

В основной русско-американский экипаж МКС-51/52 вошли космонавт «Роскосмоса» Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Дублируют экипаж космонавт Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая отправится к МКС, запланирована на 20 апреля. Продолжительность полета составит 136 суток.