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      Талисманами следующей экспедиции к МКС станут плюшевый щенок и солнце

      12:02, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:02, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #космос\n#МКС\n#талисман\n#полет
      Фото: life.ru
      79
      0

      Она запланирована на 20 апреля.

      Звездный городок. Московская область. Космонавты очередной экспедиции Международной космической станции (МКС) возьмут с собой игрушечного щенка и плюшевое солнце. Щенок готовится к полету уже в 5 раз, сообщает «Лайф».

      Игрушечное солнце полетит в космос впервые. Оно является символом госпиталя, в котором вылечили от рака дочь американского астронавта Джека Фишера. «У моей дочери рак. Ей помог один госпиталь в Хьюстоне. И у нее есть свой талисман в виде такого разноцветного солнца, — рассказал астронавт на пресс-конференции в Звездном городке в понедельник, 3 апреля.

      В основной русско-американский экипаж МКС-51/52 вошли космонавт «Роскосмоса» Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. Дублируют экипаж космонавт Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник.

      Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая отправится к МКС, запланирована на 20 апреля. Продолжительность полета составит 136 суток.

      12:02, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #космос\n#МКС\n#талисман\n#полет
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