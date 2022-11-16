Путин одобрил меры по упрощению процедуры внесудебного банкротства для россиян

Москва. Процедура внесудебного банкротства может стать доступной для более широкого круга должников. О необходимости изменить ее заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 16 ноября, пишет Коммерсантъ.

Ввести ряд нововведений в данной сфере предложил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, следует снизить минимальную планку долга, при котором возможно внесудебное банкротство, с 50 тыс. до 25 тыс. рублей. Максимальную напротив нужно поднять с 500 тыс. рублей до 1 млн, считает министр.

Также он высказался за уменьшение срока, после истечения которого гражданин вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству с 10 до 5 лет.

Кроме того, Решетников предложил разрешить пенсионерам и гражданам, не имеющим иных доходов, кроме социальных выплат, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через 1 год после начала принудительного взыскания с них долга. Другим категориям должников такое право нужно предоставлять через 7 лет, заявил глава ведомства.

Владимир Путин одобрил эти инициативы и потребовал, чтобы правительство реализовало их в кратчайшие сроки. Президент пояснил, что недоволен ситуацией, когда банки охотно выдают имеющим постоянный легальный доход пенсионерам кредиты, а потом взыскивают с них долги буквально «до гробовой доски».

Пройти банкротство во внесудебном порядке в России стало возможно с сентября 2020 года. Списать неподъемные долги можно, если их сумма находится в пределах от 50 тыс. до полумиллиона рублей. Также эту возможность закон предоставляет в случае завершенного исполнительного производства с доказанной невозможностью погасить заем. Обанкротиться при долге свыше 500 тыс. рублей можно только через суд, что влечет высокие издержки на оплату услуг финансового управляющего.