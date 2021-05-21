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Получить налоговый вычет в России стало проще

11:20, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
Получить налоговый вычет в России стало проще
11:20, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
264
0
#законы\n#НДФЛ\n#льготы\n#финансы и деньги\n#ФНС\n#налоги
Фото: pixabay.com
264
0

Теперь не надо заполнять налоговую декларацию, достаточно написать заявление на сайте ФНС.

Москва. Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 20 апреля, а в действие он вступил с 21 мая, пишет Газета.ру.

Речь идет о компенсации за счет вычета из уплаченного ранее налога на доходы на физических лиц (НДФЛ) части расходов на покупку жилья, земли и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Теперь для оформления этой льготы не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать другие документы. Достаточно написать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом срок получения вычета снизится с 4 до 1,5 месяца (30 дней на проверку и 15 дней на перечисление денег). Подтверждение права на вычет налоговики получат сами от банков.

Добавим, новый порядок получения вычета действует в отношении покупок и операций, совершенных с 1 января 2020 года.

11:20, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
264
0
#законы\n#НДФЛ\n#льготы\n#финансы и деньги\n#ФНС\n#налоги