Получить налоговый вычет в России стало проще

Теперь не надо заполнять налоговую декларацию, достаточно написать заявление на сайте ФНС.



Москва. Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 20 апреля, а в действие он вступил с 21 мая, пишет Газета.ру.

Речь идет о компенсации за счет вычета из уплаченного ранее налога на доходы на физических лиц (НДФЛ) части расходов на покупку жилья, земли и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. Теперь для оформления этой льготы не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать другие документы. Достаточно написать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом срок получения вычета снизится с 4 до 1,5 месяца (30 дней на проверку и 15 дней на перечисление денег). Подтверждение права на вычет налоговики получат сами от банков.

Добавим, новый порядок получения вычета действует в отношении покупок и операций, совершенных с 1 января 2020 года.