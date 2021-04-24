«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам, которые планировали улететь на Кипр

В стране объявили локдаун.

Москва. Авиакомпания «Аэрофлот» вернет пассажирам деньги за билеты на Кипр. Об этом пишет «Интерфакс».

С 26 апреля в стране объявили локдаун. Карантин ужесточили до 9 мая чтобы уменьшить контакты жителей и снизить число заражений.

Пассажирам с билетами по маршрутам от Москвы до Ларнака или Пафоса, а также из Санкт-Петербурга до Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая предлагают возврат. Также единожды можно изменить дату вылета до конца 2021 без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Однако «Аэрофлот» оставит один рейс в день в Ларнаку, а авиакомпания «Россия» - три рейса.

Напомним, с 21:00 до 05:00 на Кипре будет действовать комендантский час, закроют общепит, магазины. Заниматься спортом на открытом воздухе можно будет максимум двум людям. Разрешается только 1 выход из дома по смс.

С начала пандемии в Республике выявили 60 681 заражение ковидом.

Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией.