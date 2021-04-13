Ситуация на Чепце в Глазове, отмена авиарейсов в Турцию и разрешение на сброс воды с АЭС «Фукусима-1»: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Теплый весенний день начинаем с обзора новостей.

Ситуация на Чепце:

Вода в реке Чепца в Удмуртии поднялась выше нулевой отметки почти на 187 см. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Глазова Сергей Коновалов.

За выходные в диспетчерскую службу поступило 5 сообщений о подтоплении домов и участков в частном секторе. Откачку воды провели на улицах Гоголя, Южной, Чапаева, в ТСЖ Заводской.

В Глазове звонки принимают по номерам: 28-612, 50-067.

Весенняя уборка:

13 апреля жителей Ижевска приглашают на субботник на территории Сети парка. Напомним, пройдет он с 17:00.

Отдых переносится:

Россия приостановила авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Об этом пишут «Известия»

Это касается регулярных и чартерных рейсов. Исключение составят рейсы по возвращению россиян на территорию России. Также на взаимной основе будут 2 рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Отмечается, что 80% заболевших туристов с начала года приехали именно из Турции. С середины марта в Республике наблюдается скачок заболеваемости ковидом.

Сольют:

В Японии разрешили слить воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщают «Известия»

Сейчас в баках скопилось более 1,25 млн тонн очищенной от большинства радиоактивных веществ воды. Однако в жидкости по-прежнему есть изотопы трития, которые технически извлечь не удалось. Во время сброса воды в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, которая установлена ВОЗ для питьевой воды.

Процесс подготовки к сбросу займет около 2 лет.

Зарплаты:

Президент России Владимир Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам. Об этом пишет Газета.ru

Для тех, кто уже летал в космос, а также тем, кто занимает заметные позиции в отрядах космонавтов, должностные оклады предложено увеличить на 50%. Для тех, кто еще не летал, но готовится к этому, оклады могут увеличить на 70%.