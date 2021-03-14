Финансовый аналитик предсказал падение стоимости доллара до 70 рублей

По мнению Андрея Кузнецова, такой стоимости американской валюты можно ждать к концу апреля.

Москва. Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предположил снижение стоимости доллара к концу апреля. Об этом он сообщил изданию «Вечерняя Москва». По его словам, на фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепляет свои позиции.

«Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», - считает эксперт. Кузнецов отметил, что в апреле стоимость евро не превысит 85,45 рубля против 87,8 рубля в середине марта. В паре рубль-доллар тоже прогнозируются изменения.

«В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75-76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждет обвал почти до 70-71 рубля», — спрогнозировал Кузнецов.

По его мнению, при отсутствии западных санкций доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей.