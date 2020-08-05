Семья Керимова впервые вырвалась на первое место в списке богатейших россиян

Состояние дагестанского миллиардера и его родни подсчитал Forbes.



Москва. Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова возглавила список богатейших людей России. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time, сообщает RT.

Запрыгнуть на верхнюю ступеньку пьедестала Керимовым удалось 5 августа в 13:00 МСК. По данным издания, на этот момент семья сенатора от Дагестана имела 24,7 млрд долларов США (почти 1,803 трлн рублей). Утром того же дня Керимовы были беднее на 1,7 млрд долларов или на 124 млрд рублей.

Прежний лидер рейтинга Владимир Потанин «отстал» от новых лидеров на 100 млн долларов (в рублях это 7,238 млрд). Его состояние оценивается теперь в 1,705 трлн рублей, или 24,6 млрд долларов.

Замыкает топ-3 российских миллиардеров Владимир Лисин с капиталом в 21,9 млрд долларов (1,598 трлн рублей).