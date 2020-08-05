  • $ 73.38 ↓
  • € 86.5 ↓

Семья Керимова впервые вырвалась на первое место в списке богатейших россиян

18:02, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
Семья Керимова впервые вырвалась на первое место в списке богатейших россиян
18:02, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
170
0
#рейтинг\n#богатство\n#капитал\n#Сулейман Керимов\n#Потанин\n#финансы и деньги\n#Forbes
Фото: wikipedia.org
170
0

Состояние дагестанского миллиардера и его родни подсчитал Forbes.

Москва. Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова возглавила список богатейших людей России. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time, сообщает RT.

Запрыгнуть на верхнюю ступеньку пьедестала Керимовым удалось 5 августа в 13:00 МСК. По данным издания, на этот момент семья сенатора от Дагестана имела 24,7 млрд долларов США (почти 1,803 трлн рублей). Утром того же дня Керимовы были беднее на 1,7 млрд долларов или на 124 млрд рублей.

Прежний лидер рейтинга Владимир Потанин «отстал» от новых лидеров на 100 млн долларов (в рублях это 7,238 млрд). Его состояние оценивается теперь в 1,705 трлн рублей, или 24,6 млрд долларов.

Замыкает топ-3 российских миллиардеров Владимир Лисин с капиталом в 21,9 млрд долларов (1,598 трлн рублей).

18:02, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
170
0
#рейтинг\n#богатство\n#капитал\n#Сулейман Керимов\n#Потанин\n#финансы и деньги\n#Forbes

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
5172

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

3164
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

3122
09:30, 29 июля, 2020

Удмуртская фигуристка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых девушек России

2813
16:45, 03 августа, 2020

Жителей Ижевска пригласили сняться в массовых сценах фильма-катастрофы

2669
13:35, 30 июля, 2020

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

16:39, 29 июля, 2020
3272

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

1858
10:45, 01 августа, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1732
11:22, 29 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1641
16:42, 31 июля, 2020

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне

1556
18:13, 31 июля, 2020

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

18:10, 29 июля, 2020
1706

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

1698
12:20, 30 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1583
15:43, 29 июля, 2020

Трамп счел возможным отложить президентские выборы в США

1186
17:49, 30 июля, 2020

Полиция Украины ликвидировала угонщика, захватившего заложника

1121
10:55, 01 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
4025

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4437

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4987

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4641

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4821

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11288

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9724

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7335

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14365

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12866

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12862

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19688