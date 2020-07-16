Правительство защитит должников от коллекторов поправками в КоАП

За угрозы заемщикам организации будут штрафовать на сумму от 50 тыс рублей до полумиллиона.



Москва. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесут поправки, направленные на защиту граждан от самоуправства коллекторов. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, их уже подготовило правительство.

По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, за угрозы должникам кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тыс. рублей. Такие дела будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов.

По данным источника «Интерфакса», в случае иных нарушений при возврате просроченного долга, административный штраф для должностных лиц может составить от 20 тыс. до 200 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года). Компанию за это могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 500 тысяч рублей.