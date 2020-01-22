Коллекторам всё же могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ

Ранее депутаты Госдумы предлагали полностью исключить такую возможность.



Москва. Коллекторам предложили поручить сбор долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, сообщает «Коммерсантъ».

Документ обсуждался на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Вопрос по взысканию просроченной задолженности физлиц за ЖКХ вошел в новую версию законопроекта отдельной статьей. Она подразумевает, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. При этом в отношении таких долгов в отличие от прочих досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Как пояснил информированный источник издания, данная версия законопроекта не является окончательной, часть его положений будет уточняться.

Напомним, в декабре депутаты Госдумы планировали усовершенствовать закон, запрещающий продавать коллекторам долги жильцов, вступивший в силу летом 2019 года. В документе оставили лазейку, позволяющую управляющим компаниям нанимать коллекторов для взыскания части денег через агентский договор. Этот вид передачи долгов отличается от прямой переуступки (продажи) прав требования тем, что формально долги остаются в собственности кредитора. Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предложенные депутатами поправки в законодательство призваны были запретить использование такой схемы.