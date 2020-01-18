В Пенсионном фонде России рассказали о росте пенсий к 2022 году

Средний размер выплаты вырастет до 18 290 рублей.

Москва. Средний размер пенсии к 2022 году в России вырастет на 18,26% и составит 18290 рублей. Об этом сообщает Российская Газета.

Исходя из прогноза Минэкономразвития, с 2019 по 2022 годы пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3%. В январе 2020 года после индексации пенсии увеличились в среднем на тысячу рублей. По словам главы ПФР Антона Дроздова, это не значит, что у всех жителей пенсии подросли одинаково. Кто получал больше – прибавка, соответственно, больше.

У людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты, сумма которой в этом году 5 686 рублей.