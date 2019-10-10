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Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%

10:52, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%
10:52, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#губернаторы\n#деньги\n#Иркутская область
Фото: сайт Президента России
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Сейчас он получает около 18 тыс. рублей.

Иркутская область. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес законопроект, в котором предложил повысить свой оклад на 44% - с 18,9 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы, размещенные в системе «Электронный парламент».

Также оклады предложено поднять другим чиновникам.

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области с 18880 рублей на 27167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания.

В итоге выплаты увеличат для 74 человек, занимающих госдолжности. Так, дополнительные расходы бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, в 2020 году — около 128 млн рублей.

Согласно справке ТАСС, которую приводит РБК, Сергея Левченко избрали главой Иркутской области в 2015 году. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составил более 5,5 млн руб.

 

10:52, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#губернаторы\n#деньги\n#Иркутская область

 

 

 


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