Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%

Сейчас он получает около 18 тыс. рублей.

Иркутская область. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес законопроект, в котором предложил повысить свой оклад на 44% - с 18,9 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы, размещенные в системе «Электронный парламент».

Также оклады предложено поднять другим чиновникам.

«Проектом закона предложено изменить должностной оклад лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области с 18880 рублей на 27167 рублей», — говорится в заключении правового управления заксобрания.

В итоге выплаты увеличат для 74 человек, занимающих госдолжности. Так, дополнительные расходы бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, в 2020 году — около 128 млн рублей.

Согласно справке ТАСС, которую приводит РБК, Сергея Левченко избрали главой Иркутской области в 2015 году. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составил более 5,5 млн руб.