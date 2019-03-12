Безработным предпенсионерам будут выплачивать алименты

Детей обяжут заботиться о своих родителях.

Москва. Госдума в окончательном чтении приняла закон о выплате алиментов предпенсионерам. Об этом сообщает «Росбалт».

Выплата полагается безработным женщинам и мужчинам, достигшим 55 лет и 60 лет соответственно, которые остались без средств к существованию. Также в этот список входят бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста и нуждающиеся в помощи.

Обязанности по содержанию родителей возложат на детей.

Лидер ЛДПР в свою очередь выступил против данного закона, заявив, что финансовые обязательства, накладываемые на граждан, «раздражают».