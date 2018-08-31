«Гознак» не исключил изменение дизайна банкнот в России

В основу могут взять принцип создания купюр в 200 и 2000 рублей.

Москва. Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что есть предпосылки для изменения дизайна банкнот в России. Однако, как пишет RT, такое решение может принять Банк России.

«Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», — приводит его слова издание со ссылкой на РИА новости.

По словам Трачука, в основу новых банкнот могут взять принцип создания купюр в 200 и 2000 рублей.

В первую очередь при выборе дизайна будут учитывать долговечность купюр, а также устойчивость защитных знаков.

Напомним, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представили в октябре 2017 года.