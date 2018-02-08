Российским букмекерам могут запретить принимать ставки на итоги выборов

Минфин предлагает разрешить заключать пари только на итоги спортивных состязаний и музыкальных конкурсов.

Москва. Минфин планирует ограничить деятельность букмекерских организаций в России. В частности, им намерены запретить принимать ставки на результаты выборов и референдумов, пишут «Известия». Текст законопроекта размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указаны все виды событий, на которые могут заключаться пари в пунктах приема ставок. Упоминаются, в частности, спортивные соревнования, скачки на ипподромах, а также зрелищно-развлекательные мероприятия (например, конкурс «Евровидение»).

В то же время в законопроекте не говорится о результатах голосований, референдумов и других событий, связанных с выборами в органы власти.

Таким образом, можно считать, что документ запрещает прием ставок на выборы.