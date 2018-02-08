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      Российским букмекерам могут запретить принимать ставки на итоги выборов

      19:16, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:16, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
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      #спорт\n#выборы\n#Минфин\n#законопроект\n#букмекеры
      Фото: pixabay.com
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      Минфин предлагает разрешить заключать пари только на итоги спортивных состязаний и музыкальных конкурсов.  

      Москва. Минфин планирует ограничить деятельность букмекерских организаций в России. В частности, им намерены запретить принимать ставки на результаты выборов и референдумов, пишут «Известия». Текст законопроекта размещен на официальном портале правовой информации.   

      В документе указаны все виды событий, на которые могут заключаться пари в пунктах приема ставок. Упоминаются, в частности, спортивные соревнования, скачки на ипподромах, а также зрелищно-развлекательные мероприятия (например, конкурс «Евровидение»).

      В то же время в законопроекте не говорится о результатах голосований, референдумов и других событий, связанных с выборами в органы власти.   

      Таким образом, можно считать, что документ запрещает прием ставок на выборы.

      19:16, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
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      0
      #спорт\n#выборы\n#Минфин\n#законопроект\n#букмекеры

       

       

       

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