Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

В ролике в роли самой себя снялась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Москва. Центробанк снял музыкальный клип про новые двухтысячные купюры. В небольшом ролике звучит песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000» и в роли самой себя предстает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как пишут Известия.ру, музыкальный клип регулятор опубликовал на своем официальном аккаунте в Youtube. Видео начинается как телевизионный репортаж о странном влиянии новых купюр на людей. Девушка-репортер пытается купить мороженое на купюру в 2000 рублей, после чего окружающие ее люди начинают петь песню группы «Мумий Тролль».

Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей

В один из моментов перед зрителями предстает и Эльвира Набиуллина, напевающая знаменитый хит Ильи Лагутенко.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей ЦБ РФ презентовал в начале октября. На купюрах изображены «Херсонес Таврический» и космодром «Восточный».