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      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      17:20, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:20, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      456
      0
      #музыка\n#видео\n#Центробанк\n#Владивосток\n#деньги\n#Набиуллина
      Фото: vk.com
      456
      0

      В ролике в роли самой себя снялась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

      Москва. Центробанк снял музыкальный клип про новые двухтысячные купюры. В небольшом ролике звучит песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000» и в роли самой себя предстает глава Банка России Эльвира Набиуллина.  

      Как пишут Известия.ру, музыкальный клип регулятор опубликовал на своем официальном аккаунте в Youtube. Видео начинается как телевизионный репортаж о странном влиянии новых купюр на людей. Девушка-репортер пытается купить мороженое на купюру в 2000 рублей, после чего окружающие ее люди начинают петь песню группы «Мумий Тролль».  

      Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей

      В один из моментов перед зрителями предстает и Эльвира Набиуллина, напевающая знаменитый хит Ильи Лагутенко.  

      Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей ЦБ РФ презентовал в начале октября. На купюрах изображены «Херсонес Таврический» и космодром «Восточный».

      17:20, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      456
      0
      #музыка\n#видео\n#Центробанк\n#Владивосток\n#деньги\n#Набиуллина

       

       

       

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