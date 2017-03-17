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      Число долларовых миллионеров в России в 2016 году выросло на 10%

      09:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      141
      0
      #Москва\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      141
      0

      Показатель составил 132 тыс. человек.

      Москва. Число долларовых миллионеров в России в 2016 году выросло на 10%. Таковых в стране 132 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

      Этот показатель выше, чем в других регионах мира, включая Европу, Азию, Америку. В целом по миру количество долларовых миллионеров увеличилось на 3%, в Европе – на 4%.

      Согласно данным отчета Credit Suisse Research Institute, рост благосостояния во всем мире оценивается как умеренный – 1,4%, и произошел он за счет увеличения числа взрослого населения.

      09:14, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      141
      0
      #Москва\n#деньги\n#финансы и деньги
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