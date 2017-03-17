Показатель составил 132 тыс. человек.

Москва. Число долларовых миллионеров в России в 2016 году выросло на 10%. Таковых в стране 132 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Этот показатель выше, чем в других регионах мира, включая Европу, Азию, Америку. В целом по миру количество долларовых миллионеров увеличилось на 3%, в Европе – на 4%.

Согласно данным отчета Credit Suisse Research Institute, рост благосостояния во всем мире оценивается как умеренный – 1,4%, и произошел он за счет увеличения числа взрослого населения.