Напавшего в крымском сафари-парке на туристку льва Витю отправят в цирк

После нападения услуга «Прогулка ко львам» стала популярнее.

Крым. Молодого льва Витю, который укусил туристку в Крымском сафари-парке «Тайган» отправят в международный цирк. Об этом написали «Известия».

По словам основателя парка Олега Зубкова, 19 июля Витя напал на пьяную женщину, когда та фотографировалась с другими обитателями сафари. Мужчина заявил, что хищники «крайне негативно» реагируют на такое состояние посетителей.

Молодой лев Витя не нанес туристке серьезных травм.

Решение отправить животное в цирк Зубков объяснил фразой «от греха подальше». Дело в том, что женщина пригрозила подать в суд за клевету. Руководитель не знает, что именно посетительница посчитала наговором: сообщение о своем нетрезвом состоянии, которое она уже подтвердила в одном из интервью, или то, что женщина хотела получить компенсацию в размере 1 млн рублей. Последняя просьба, по словам основателя, записана на диктофон и сказана при свидетелях.

В Сафари-парке после инцидента услуга «Прогулка ко львам» стала намного популярнее.