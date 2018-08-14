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Напавшего в крымском сафари-парке на туристку льва Витю отправят в цирк

16:05, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:05, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#животные\n#Крым\n#нападение
Фото: Pexels
232
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После нападения услуга «Прогулка ко львам» стала популярнее.

Крым. Молодого льва Витю, который укусил туристку в Крымском сафари-парке «Тайган» отправят в международный цирк. Об этом написали «Известия».

По словам основателя парка Олега Зубкова, 19 июля Витя напал на пьяную женщину, когда та фотографировалась с другими обитателями сафари. Мужчина заявил, что хищники «крайне негативно» реагируют на такое состояние посетителей.

Молодой лев Витя не нанес туристке серьезных травм.

Решение отправить животное в цирк Зубков объяснил фразой «от греха подальше». Дело в том, что женщина пригрозила подать в суд за клевету. Руководитель не знает, что именно посетительница посчитала наговором: сообщение о своем нетрезвом состоянии, которое она уже подтвердила в одном из интервью, или то, что женщина хотела получить компенсацию в размере 1 млн рублей. Последняя просьба, по словам основателя, записана на диктофон и сказана при свидетелях.  

В Сафари-парке после инцидента услуга «Прогулка ко львам» стала намного популярнее.

 

16:05, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
232
0
#животные\n#Крым\n#нападение

 

 

 


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