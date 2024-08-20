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В Ленобласти ищут пропавшую актрису из «Тайн следствия»

11:07, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Ленобласти ищут пропавшую актрису из «Тайн следствия»
11:07, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
192
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#Санкт-Петербург\n#Ленинградская область\n#лес\n#грибы\n#артисты\n#кино\n#сериалы\n#поиск пропавших людей
Фото: pxhere.com
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Предположительно, женщина пошла по грибы и заблудилась.

Любань. Ленинградская область. Актрису Людмилу Лебедеву начали разыскивать в окрестностях Санкт-Петербурга. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Возраст женщины – 85 лет, рост – 158 см, глаза голубые, сложение худощавое. Вероятное место исчезновения – леса возле поселка Любань Тосненского района Ленобласти. По словам сына Людмилы Лебедевой, пропавшая могла пойти за грибами в период с 19 июля по 1 августа. Сам мужчина в это время был в отъезде. 

Актриса Людмила Лебедева снималась в сериалах и кинофильмах «Тайны следствия — 18», «Доктор Иванов. Чужая правда», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент-3», «Гоголь. Страшная месть» и других.

Поиски начались 19 августа. Всех, кто видел пропавшую, просят звонить по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112.

11:07, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
192
0
#Санкт-Петербург\n#Ленинградская область\n#лес\n#грибы\n#артисты\n#кино\n#сериалы\n#поиск пропавших людей