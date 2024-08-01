Люлька со строителями сорвалась в Челябинске

Челябинск. Челябинская область. Двоих строителей спасли сотрудники МЧС в Челябинске. Мужчины вели работы на объекте, когда оборвался один из тросов люльки, в которой они были подвешены на уровне 6 этажа, пишет Газета.ру со ссылкой на 74.ru.

Как рассказали изданию в Главном управлении МЧС по Челябинской области, инцидент произошел на Лесопарковой улице. Прибывшие на место спасатели подвели к люльке пожарную автолестницу. По ней рабочие спустились на землю. Госпитализация им не потребовалась.