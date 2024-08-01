Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид

Люлька со строителями сорвалась в Челябинске

15:44, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Люлька со строителями сорвалась в Челябинске
15:44, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Челябинск\n#МЧС\n#строительство\n#опасность\n#спасение
Фото: pxhere.com
104
0

Она повисла на одном тросе на уровне шестого этажа.

Челябинск. Челябинская область. Двоих строителей спасли сотрудники МЧС в Челябинске. Мужчины вели работы на объекте, когда оборвался один из тросов люльки, в которой они были подвешены на уровне 6 этажа, пишет Газета.ру со ссылкой на 74.ru. 

Как рассказали изданию в Главном управлении МЧС по Челябинской области, инцидент произошел на Лесопарковой улице. Прибывшие на место спасатели подвели к люльке пожарную автолестницу. По ней рабочие спустились на землю. Госпитализация им не потребовалась.

15:44, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Челябинск\n#МЧС\n#строительство\n#опасность\n#спасение