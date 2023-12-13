Водителя «УАЗ–Патриот» признали виновным в ДТП на дороге «Ижевск – Сарапул»

Ижевск. Удмуртия. Пожилой житель Ижевска стал виновником аварии на дороге «Ижевск-Сарапул». Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

67-летнего мужчину обвиняют в том, что он не учёл обстановку на дороге, и выехал на полосу, по которой двигался другой автомобиль. В результате манёвра столкнулись «УАЗ–Патриот» и «Лада–Калина». Водитель «Лады» сильно пострадал.

Установлено, что водитель «УАЗа» хотел повернуть, но не обратил внимания, что по дороге уже движется автомобиль «Лада», из-за чего две машины столкнулись.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства и назначил 67-летнему водителю «УАЗа» наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев по части 1 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).