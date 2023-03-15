На нефтепроводе «Дружба» в Брянской области нашли взрывчатку

Брянск. Взрывные устройства обнаружили на участке нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Как передаёт «360», об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

Собеседник отметил, что взрывчатку в пластиковых корпусах начинили стальными шариками в качестве поражающих элементов. Бомбы нашли вечером в минувший вторник, 14 марта, и утром в среду.

«Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сбросили ещё одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим», — заявил Демин.

Он также отметил, что перекачки сырья через станцию в этом году не проводили. Резервуары пустые. По мнению Демина, целью был не энергетический объект, а убийство сотрудников, которые обслуживают участок нефтепровода «Дружба». На месте работают следователи для выяснения всех обстоятельств случившегося.