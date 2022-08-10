На Сахалине застрелили убившего молодую пару медведя-людоеда

Озерское. Сахалинская область. Опасного для людей медведя ликвидировали на Сахалине. Животное убило двоих местных жителей и пожирало их трупы, пишет Газета.ру со ссылкой на портал Сitysakh.

Жертвами хищника стали молодой мужчина и девушка. Медведь напал на них в лесу у реки Игривой около населенного пункта Озерское Корсаковского района. Установлено, что зверь несколько дней приходил к телам и кормился их мясом. Егеря выследили и застрелили людоеда.

По мнению биологов, сахалинские медведи в этом году испытывают сильный голод из-за неурожая ягод и кедровых шишек, вызванного аномально поздним сходом снега. Кроме того, в реках мало рыбы. Недостаток пищи вынуждает хищников нападать на людей.

Напомним, в июле на Ямале дикий медведь растерзал прикормившего его человека.