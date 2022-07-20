Как мишку ни корми: хищник растерзал своего благодетеля на Ямале

Ноябрьск. Ямало-Ненецкий автономный округ. Медведь нанес смертельные травмы жителю Ямала. Тело мужчины со следами когтей и зубов нашли 19 июля в окрестностях города Ноябрьска, неподалеку от озера Светлое, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе доследственной проверки было установлено, что погибший в течение 2 лет подкармливал дикого медвежонка. Тот привык регулярно приходить за едой к избушке в лесотундре, где жили двое промысловиков.

Но однажды медведь напал на своих кормильцев. Одного человека он растерзал насмерть, второй укрылся в избушке. Разъяренный зверь едва не вышиб дверь, но мужчина отбился от него топором. При этом медведь сумел укусить ямальца за руку.

На следующий день после нападения хищник вернулся к избушке. Там его застрелили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.