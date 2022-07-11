Медведи вынудили временно закрыть для туристов маршрут вдоль берега Байкала

Иркутск. Иркутская область. Разрешения на путешествия по популярному среди туристов маршруту Большая Байкальская тропа (ББТ-1) перестали выдавать в Иркутской области. Решение об этом приняло руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» из-за опасности нападения медведей, пишет «Интерфакс».

Тропа протяженностью 55 км проходит через Прибайкальский национальный парк. Там заметили медведицу с медвежонком. Звери вышли к людям в самом начале маршрута, неподалеку от КПП в Листвянке.

На мишек наткнулась группа туристов. Первым им встретился детеныш, а затем появилась и его мать. Хищники не проявили агрессивности, но организатор похода принял решение о немедленном возвращении в Листвянку.

Длительность запрета на посещение маршрута будет зависеть от местонахождения и поведения медвежьей семьи, пояснили в администрации «Заповедного Прибайкалья». Также посетителям напомнили, что косолапых могли привлечь остатки продовольствия, брошенные предыдущими группами, и призвали туристов не оставлять в тайге никаких следов своего пребывания.