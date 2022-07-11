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Медведи вынудили временно закрыть для туристов маршрут вдоль берега Байкала

13:24, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
Медведи вынудили временно закрыть для туристов маршрут вдоль берега Байкала
13:24, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
71
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#Иркутская область\n#Байкал\n#туристы\n#парки\n#запреты\n#животные\n#медведи
Фото: pixabay.com
71
0

Самка с детенышем вышла к людям в районе КПП Листвянка.

Иркутск. Иркутская область. Разрешения на путешествия по популярному среди туристов маршруту Большая Байкальская тропа (ББТ-1) перестали выдавать в Иркутской области. Решение об этом приняло руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» из-за опасности нападения медведей, пишет «Интерфакс».

Тропа протяженностью 55 км проходит через Прибайкальский национальный парк. Там заметили медведицу с медвежонком. Звери вышли к людям в самом начале маршрута, неподалеку от КПП в Листвянке.

На мишек наткнулась группа туристов. Первым им встретился детеныш, а затем появилась и его мать. Хищники не проявили агрессивности, но организатор похода принял решение о немедленном возвращении в Листвянку.

Длительность запрета на посещение маршрута будет зависеть от местонахождения и поведения медвежьей семьи, пояснили в администрации «Заповедного Прибайкалья». Также посетителям напомнили, что косолапых могли привлечь остатки продовольствия, брошенные предыдущими группами, и призвали туристов не оставлять в тайге никаких следов своего пребывания.

13:24, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
71
0
#Иркутская область\n#Байкал\n#туристы\n#парки\n#запреты\n#животные\n#медведи