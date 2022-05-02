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Буксир-толкач получил пробоину на Каме после выхода из шлюза в Татарстане

18:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Буксир-толкач получил пробоину на Каме после выхода из шлюза в Татарстане
18:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Набережные Челны\n#Татарстан\n#Кама\n#корабли
Фото: пресс-служа МЧС Татарстана
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Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

Набережные Челны. Татарстан. Следователи в Татарстане начали проверку в связи с происшествием на реке Кама. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, около полудня 1 мая в акватории Камы буксир-толкач «Николай Чувашев» двигал четыре порожние баржи из Нижнекамского района гидротехнических сооружений и судоходства, совершая рейс Чистополь — Чайковский.

После шлюзования буксир с баржами прошёл подходный канал и его снесло течением за пределы судового хода. В районе 1649,3 км левого берега Камы буксир получил повреждение нижней части судна, в результате чего произошло затопление машинного отделения.

Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет, судно остается на плаву. Движение других судов не нарушено.

18:10, 02 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
72
0
#Набережные Челны\n#Татарстан\n#Кама\n#корабли