Буксир-толкач получил пробоину на Каме после выхода из шлюза в Татарстане

Набережные Челны. Татарстан. Следователи в Татарстане начали проверку в связи с происшествием на реке Кама. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, около полудня 1 мая в акватории Камы буксир-толкач «Николай Чувашев» двигал четыре порожние баржи из Нижнекамского района гидротехнических сооружений и судоходства, совершая рейс Чистополь — Чайковский.

После шлюзования буксир с баржами прошёл подходный канал и его снесло течением за пределы судового хода. В районе 1649,3 км левого берега Камы буксир получил повреждение нижней части судна, в результате чего произошло затопление машинного отделения.

Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет, судно остается на плаву. Движение других судов не нарушено.