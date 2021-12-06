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Судно с китайским экипажем село на мель у берегов Сахалина

13:51, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Судно с китайским экипажем село на мель у берегов Сахалина
13:51, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#море\n#Дальний Восток\n#Сахалин\n#происшествие\n#МЧС\n#Прокуратура\n#Китай\n#кораблекрушение
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Проверку по факту инцидента проводит транспортная прокуратура.

Холмск. Сахалинская область. Возле набережной российского города застрял на мели китайский сухогруз Xing Yuan. Инцидент произошел 6 декабря в Холмске на острове Сахалин, сообщает управление МЧС по региону.

Отмечается, что на борту находятся 12 человек, все они — граждане КНР.

Угрозы жизни и здоровью экипажа нет, об эвакуации людей капитан судна не просил. Разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Как добавили в пресс-службе Сахалинской транспортной прокуратуры, на борту имеется более 100 тонн топлива. По факту происшествия проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

После улучшения погодных условий сухогруз снимет с мели судно ФГУП «Морская спасательная служба».

13:51, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
234
0
#море\n#Дальний Восток\n#Сахалин\n#происшествие\n#МЧС\n#Прокуратура\n#Китай\n#кораблекрушение
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