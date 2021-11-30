В Екатеринбурге ограбили банк на несколько миллионов рублей

Выезжавшие ночью на место происшествия сотрудники ЧОПа не обнаружили признаков взлома.



Екатеринбург. Свердловская область. Ограбление банка на крупную сумму денег произошло в Екатеринбурге. Злоумышленники проникли внутрь здания на улице Космонавтов в ночь на 30 ноября, пишет «Интерфакс».

Как рассказал агентству руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Валерий Горелых, пропало несколько миллионов рублей, точную сумму назовут после завершения инвентаризации.

Утром работники банка не смогли зайти в офис и вызвали мастера. После вскрытия двери стало ясно, что в финансовом учреждении побывали воры. Об этом говорил беспорядок в помещениях.

Как оказалось, преступники сумели вывести из строя спецоборудование. По словам Валерия Горелых, в связи со срабатыванием сигнализации ночью на место ЧП прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Однако признаков взлома они не выявили и уехали.