Сибирскую деревню оставил без света упавший с неба пеликан

Птица была ранена.



Херсонка. Новосибирская область. Необычный инцидент с экзотической птицей произошел в Новосибирской области. Раненый пеликан спикировал на линию электропередач в деревне Херсонка Убинского района, пишет Лента.ру со ссылкой на Сибкрай.ру.

По данным портала, происшествие имело место в середине ноября. В результате населенный пункт остался на время без света.

Жители доставили травмированную птицу в районное управление ветеринарии. Однако спасти пеликана не удалось ввиду слишком тяжелых повреждений.

Появление теплолюбивого пернатого в Сибири объяснили сезонной миграцией: вероятно, пеликан летел на зимовку в южные края. Причиной ранения птицы мог быть выстрел браконьера, предполагают специалисты.