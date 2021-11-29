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Сибирскую деревню оставил без света упавший с неба пеликан

13:35, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Сибирскую деревню оставил без света упавший с неба пеликан
13:35, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
63
0
#Новосибирская область\n#происшествие\n#электричество\n#птицы
Фото: pixabay.com
63
0

Птица была ранена.

Херсонка. Новосибирская область. Необычный инцидент с экзотической птицей произошел в Новосибирской области. Раненый пеликан спикировал на линию электропередач в деревне Херсонка Убинского района, пишет Лента.ру со ссылкой на Сибкрай.ру.

По данным портала, происшествие имело место в середине ноября. В результате населенный пункт остался на время без света.

Жители доставили травмированную птицу в районное управление ветеринарии. Однако спасти пеликана не удалось ввиду слишком тяжелых повреждений.

Появление теплолюбивого пернатого в Сибири объяснили сезонной миграцией: вероятно, пеликан летел на зимовку в южные края. Причиной ранения птицы мог быть выстрел браконьера, предполагают специалисты.

13:35, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
63
0
#Новосибирская область\n#происшествие\n#электричество\n#птицы
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