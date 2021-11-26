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Бросавшегося на дверь с ножом директора Казанского цирка уволили

12:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Бросавшегося на дверь с ножом директора Казанского цирка уволили
12:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
193
0
#Татарстан\n#Казань\n#цирк\n#культура\n#скандал\n#видео\n#чиновники\n#нож\n#кадры\n#увольнения
Фото: pixabay.com
193
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Скандальное видео попало в сеть.

Казань. Татарстан. После инцидента с ножом, попавшего на видео, министерство культуры Татарстана расторгло трудовой контракт с директором Казанского цирка Рамилем Шарифуллиным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На скандальных кадрах с камеры наблюдения, попавших в интернет, видно, как руководитель цирка несколько раз ударяет ножом в дверь одного из кабинетов. Проходившая мимо женщина при этом пытается его успокоить.

Как рассказал информированный источник агентства, кадровое решение было принято 25 ноября по итогам служебной проверки.

Перед этим глава Татарстана Рустам Минниханов попросил министра культуры республики принять меры по данному инциденту и раскритиковал чиновника за отсутствие реакции на случившееся.

Добавим, после «нападения» на дверь Шарифуллин извинился в соцсети за свой поступок, объяснив его нервным срывом. Также цирковой менеджер сослался на проблемы личного характера и ограничения в работе, вызванные пандемией коронавируса.

12:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
193
0
#Татарстан\n#Казань\n#цирк\n#культура\n#скандал\n#видео\n#чиновники\n#нож\n#кадры\n#увольнения
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