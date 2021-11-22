Бывший командующий Северным флотом поддержал версию столкновения «Курска» с субмариной НАТО

По официальной версии, судно затонуло из-за взрыва торпеды на борту.



Москва. Высокую вероятность столкновения российского атомного подводного крейсера «Курск» с иностранной субмариной подтвердил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Об этом он рассказал РИА Новости, пишет RT.

Адмирал Попов командовал Северным флотом в 1999-2001 гг. Гибель ракетоносца произошла именно в этот период.

Военный пришел к выводу, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавал не «Курск». Экспертиза показала, что их источником была автоматика, какой на российских судах в то время не было. Следовательно, они могли исходить только с борта иностранной субмарины.

По мнению Попова, впоследствии ее обнаружила у берегов Норвегии противолодочная авиация ВМФ России. Подлодка лежала на грунте. Вероятно, она восстанавливала свою способность двигаться после столкновения с «Курском», предположил адмирал. Затем судно вернулось на базу в Норвегии.

Атомный подводный ракетоносец «Курск» проекта 949А «Антей» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Спасательные работы к результату не привели. Погибли 118 членов экипажа, не спасся никто. Глубина в месте трагедии составляет 108 метров.

По итогам расследования причин инцидента было заявлено, что на борту подлодки взорвались компоненты топлива торпеды, что послужило причиной детонации. В результате судно получило тяжелые повреждения и потеряло управляемость.