В Пермском крае полицейский остановил на ходу фуру с мертвым водителем

Грузовик двигался бесконтрольно.



Добрянка. Пермский край. Полицейский из города Добрянка Пермского края с риском для собственной жизни предотвратил аварию на трассе Пермь – Березники. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону, старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев на ходу остановил двигавшуюся без управления фуру.

Майор полиции проверял заявление о краже топлива из грузовика. На месте происшествия его внимание привлек большегруз. Тот медленно двигался в направлении полосы встречного движения трассы с интенсивным автомобильным потоком. Когда фура поравнялась с оперативником, тот заметил, что водителя за рулем нет. Тогда Александр Шехирев на служебной легковушке обогнал грузовик, на ходу запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь и остановил машину, предотвратив тем самым возможную аварию с тяжелыми последствиями.

Другие полицейские в это время перекрыли движение на трассе. Оказалось, что 60-летний водитель большегруза умер за рулем от сердечного приступа.

Отмечается, что до перехода в уголовный розыск Александр Шехирев работал в ГИБДД. Приобретенный в Госавтоинспекции опыт помог ему быстро сориентироваться в опасной дорожной ситуации и предотвратить крупное ДТП.

Напомним, недавно глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 30 полицейских со всей страны, отличившихся при спасении людей.