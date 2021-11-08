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В Пермском крае полицейский остановил на ходу фуру с мертвым водителем

13:37, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Пермском крае полицейский остановил на ходу фуру с мертвым водителем
13:37, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
89
0
#Пермский край\n#авария\n#водители\n#полиция\n#герои
Фото: 59.мвд.рф
89
0

Грузовик двигался бесконтрольно.

Добрянка. Пермский край. Полицейский из города Добрянка Пермского края с риском для собственной жизни предотвратил аварию на трассе Пермь – Березники. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону, старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев на ходу остановил двигавшуюся без управления  фуру.

Майор полиции проверял заявление о краже топлива из грузовика. На месте происшествия его внимание привлек большегруз. Тот медленно двигался в направлении полосы встречного движения трассы с интенсивным автомобильным потоком. Когда фура поравнялась с оперативником, тот заметил, что водителя за рулем нет. Тогда Александр Шехирев на служебной легковушке обогнал грузовик, на ходу запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь и остановил машину, предотвратив тем самым возможную аварию с тяжелыми последствиями.

Другие полицейские в это время перекрыли движение на трассе. Оказалось, что 60-летний водитель большегруза умер за рулем от сердечного приступа.

Отмечается, что до перехода в уголовный розыск Александр Шехирев работал в ГИБДД. Приобретенный в Госавтоинспекции опыт помог ему быстро сориентироваться в опасной дорожной ситуации и предотвратить крупное ДТП.

Напомним, недавно глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 30 полицейских со всей страны, отличившихся при спасении людей.

13:37, 08 ноября, 2021
Евгений Кандаков
89
0
#Пермский край\n#авария\n#водители\n#полиция\n#герои
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