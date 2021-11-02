Глава МВД России наградил полицейских, отличившихся при спасении погибавших

Владимир Колокольцев поблагодарил 30 сотрудников правоохранительных органов со всей страны.



Москва. Церемония награждения сотрудников, с риском для жизни спасавшим людей, состоялась в МВД России. Ее провел 1 ноября глава ведомства, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Министр напомнил, что более чем 300 лет истории российских правоохранительных органов наполнены яркими примерами доблести и отваги, связанными не только с задержанием особо опасных преступников, но и с незамедлительной реакцией на опасность, угрожающую жителям.

«В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду», — отметил Владимир Колокольцев. При этом он отдельно поблагодарил сотрудников-женщин, которые рискуют собой наравне с мужчинами.

В частности, медаль «За спасение погибавших» была вручена инспектору патрульно-постовой службы из Тулы, капитану полиции Наталье Демьяновой. Вместе с коллегами она спасла из огня 2 детей и 5 взрослых.

Медаль МВД России «За смелость во имя спасения» получил старший оперуполномоченный уголовного розыска, майор полиции Александр Богатырев из Хабаровска, спасший трехлетнего ребенка, который выпал после ДТП на проезжую часть.

Такой же награды был удостоен инспектор мобильного взвода, лейтенант полиции Леонид Будаев из Улан-Удэ. Вместе с напарником он остановил горящий автобус и эвакуировал пассажиров.

Добавим, государственные и ведомственные награды были вручены 30 сотрудникам органов внутренних дел из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также Управления на транспорте по Северному федеральному округу и Казанского юридического института МВД России.