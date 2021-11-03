Не менее 7 человек пропали без вести под Иркутском при крушении грузового самолета

Ан-12 белорусской авиакомпании использовался для доставки продуктов в районы Крайнего Севера.



Пивовариха. Иркутская область. Рухнувший на землю транспортный самолет Ан-12 обнаружили в Иркутской области. Ранее этот борт, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Росавиации, воздушное судно заходило на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в 7 км от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с самолетом была потеряна. Крушение произошло в 14:45 МСК. Прибывшие на место авиакатастрофы сотрудники МЧС потушили огонь, охвативший обломки Ан-12

По предварительным данным, на борту находились 7 человек, никто из них не выжил. В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram написал, что экипаж Ан-12 составлял 8 человек. Спасатели обследуют место крушения и лес вокруг.

Известно, что владельцем самолета была белорусская авиакомпания «Гродно». Экипаж состоял из граждан Белоруссии, России и Украины. Ранее борт доставлял продукты питания на Чукотку.

Следственный комитет возбудил по факту катастрофы уголовное дело.