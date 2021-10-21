Источник сообщил об остановке энергоблока после утечки пара на Ростовской АЭС

По предварительным данным, радиационный фон в норме, пострадавших нет.



Волгодонск. Ростовская область. На Ростовской АЭС произошла утечка пара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник

Собеседник агентства рассказал, что утечка пара произошла в ночь на 21 октября на парогенераторе. Там была обнаружена микротрещина, блокировать которую не удалось. В связи с этим на АЭС остановлен и выведен в ремонт 2-й энергоблок. По сведениям, которыми располагает источник, пострадавших в результате ЧП нет, радиационный фон в норме.

В то же время в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС эту информацию не подтвердили и заверили, что утечки пара не было, а энергоблок остановлен для проведения регламентных работ по заявке.

Ростовская АЭС находится в 13,5 км от Волгодонска Ростовской области. Энергоблок №2 атомной электростанции был введен в строй в 2010 году.