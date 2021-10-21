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Источник сообщил об остановке энергоблока после утечки пара на Ростовской АЭС

11:12, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
Источник сообщил об остановке энергоблока после утечки пара на Ростовской АЭС
11:12, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
54
0
#Ростов-на-Дону\n#ядерная энергетика\n#радиация\n#происшествие\n#АЭС
Фото: pixabay.com
54
0

По предварительным данным, радиационный фон в норме, пострадавших нет.

Волгодонск. Ростовская область. На Ростовской АЭС произошла утечка пара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник

Собеседник агентства рассказал, что утечка пара произошла в ночь на 21 октября на парогенераторе. Там была обнаружена микротрещина, блокировать которую не удалось. В связи с этим на АЭС остановлен и выведен в ремонт 2-й энергоблок. По сведениям, которыми располагает источник, пострадавших в результате ЧП нет, радиационный фон в норме.

В то же время в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС эту информацию не подтвердили и заверили, что утечки пара не было, а энергоблок остановлен для проведения регламентных работ по заявке.

Ростовская АЭС находится в 13,5 км от Волгодонска Ростовской области. Энергоблок №2 атомной электростанции был введен в строй в 2010 году.

11:12, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
54
0
#Ростов-на-Дону\n#ядерная энергетика\n#радиация\n#происшествие\n#АЭС
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