После публикации видео с пытками заключенных глава саратовского УФСИН подал в отставку

Об этом сообщил источник одного из федеральных информагентств.



Саратов. Саратовская область. На фоне скандала с обнародованием видео пыток заключенных начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области Алексей Федотов написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам информатора агентства, сейчас руководитель ведомства находится в отпуске, после которого, вероятно, уже не выйдет на работу. Официального подтверждения этих сведений у «Интерфакса» нет.

Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку после публикации резонансного видео с насильственными действиями в отношении одного из пациентов тюремной противотуберкулезной больницы, расположенной в регионе. По данному факту руководство Федеральной службы исполнения наказаний объявило служебную проверку. В учреждение отправили группу сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Кроме того, региональное управление Следственного комитета России возбудило по факту скандальной публикации несколько уголовных дел.