Жертв могло быть больше: организатор восхождения на Эльбрус рассказал подробности

Ветер на их высоте достигал 70 м/с.

Тырныауз. Кабардино-Балкария. Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, рассказал, что пошло не так. Об этом пишет RT.

По словам организатора, во время подъёма погода резко ухудшилась и началась буря. Было принято решение разделить альпинистов на три группы: идущих быстро и идущих медленно. В какой-то момент в одной из групп умерли два человека. Организатор также сказал, что решение разделиться было верным, иначе жертв было бы больше. При этом альпинистов сопровождали профессионалы и их маршрут был зарегистрирован в МЧС.

Трагедия на Эльбрусе произошла накануне, 23 сентября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, альпинисты подали сигнал бедствия в 17:10 местного времени. Они оказались на высоте 5400 м. Спасатели работали в условиях сильного снегопада и ветра с порывами до 70 м/с. Температура воздуха была около -20 градусов Цельсия.

В результате восхождения погибли 5 человек, 14 спасены. Причины смерти участников не уточняются.