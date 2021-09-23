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Экипаж упавшего под Хабаровском самолёта найден погибшим

16:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Экипаж упавшего под Хабаровском самолёта найден погибшим
16:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
184
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#авиакатастрофа\n#авиация\n#Хабаровск
Фото: Degtyarev_Info / Telegram
184
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На борту находились шесть человек.

Хабаровск. Хабаровский край. Спасатели добрались до места крушения самолёта в Хабаровском крае. Экипаж найден погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Инцидент случился на Хехцирском хребте примерно в 30 км от Хабаровска. Спасатели добрались до места происшествия спустя пять часов — путь осложняла труднопроходимая тайга. Экипаж самолёта погиб. На борту находились 6 человек, все они были жителями разных городов России.

Правительство региона приняло решение о выплате семьям погибших по одному миллиону рублей.

Напомним, накануне, 22 сентября, в Хабаровском крае самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту выполнял технический полёт. Позже он пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Обломки обнаружили лишь под утро.

16:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
184
0
#авиакатастрофа\n#авиация\n#Хабаровск
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