Экипаж упавшего под Хабаровском самолёта найден погибшим

На борту находились шесть человек.

Хабаровск. Хабаровский край. Спасатели добрались до места крушения самолёта в Хабаровском крае. Экипаж найден погибшим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Инцидент случился на Хехцирском хребте примерно в 30 км от Хабаровска. Спасатели добрались до места происшествия спустя пять часов — путь осложняла труднопроходимая тайга. Экипаж самолёта погиб. На борту находились 6 человек, все они были жителями разных городов России.

Правительство региона приняло решение о выплате семьям погибших по одному миллиону рублей.

Напомним, накануне, 22 сентября, в Хабаровском крае самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту выполнял технический полёт. Позже он пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Обломки обнаружили лишь под утро.