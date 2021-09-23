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Под Хабаровском обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта

10:30, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Под Хабаровском обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта
10:30, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#авиакатастрофа\n#авиация\n#Хабаровск
Фото: Igor Dvurekov / wikimedia.org / russianplanes.net
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Он выполнял технический полёт.

Хабаровск. Хабаровский край. Обнаружены обломки самолёта, который накануне пропал в Хабаровском крае. Об этом пишет «Интерфакс».

Ан-26 выполнял технический полёт. Экипаж проверял наземные средства связи и радиолокационное оборудование. Однако около 20:00 по местному времени судно пропало с экранов радаров в 40 км от Хабаровска. Его поиски продолжались весь вечер и ночь. На земле было задействовано более 70 человек и 20 единиц техники. 

К утру спасателям удалось обнаружить обломки самолёта — они находились в районе посёлка Корфовский, что в 20 км от краевого центра. На тот момент в МЧС решался вопрос о направлении к месту крушения группы спасателей и десант с воздуха. Поскольку обломки найдены на сопке, вертолёт туда сесть не сможет. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Предварительные причины крушения — плохая погода или ошибка пилотов.

Установить судьбу экипажа пока не удалось. Из-за высоких деревьев в месте падения и сильного ветра высадка спасателей с воздуха невозможна. На борту было шесть человек.

10:30, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
35
0
#авиакатастрофа\n#авиация\n#Хабаровск
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