Под Хабаровском обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта

Он выполнял технический полёт.



Хабаровск. Хабаровский край. Обнаружены обломки самолёта, который накануне пропал в Хабаровском крае. Об этом пишет «Интерфакс».

Ан-26 выполнял технический полёт. Экипаж проверял наземные средства связи и радиолокационное оборудование. Однако около 20:00 по местному времени судно пропало с экранов радаров в 40 км от Хабаровска. Его поиски продолжались весь вечер и ночь. На земле было задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

К утру спасателям удалось обнаружить обломки самолёта — они находились в районе посёлка Корфовский, что в 20 км от краевого центра. На тот момент в МЧС решался вопрос о направлении к месту крушения группы спасателей и десант с воздуха. Поскольку обломки найдены на сопке, вертолёт туда сесть не сможет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Предварительные причины крушения — плохая погода или ошибка пилотов.

Установить судьбу экипажа пока не удалось. Из-за высоких деревьев в месте падения и сильного ветра высадка спасателей с воздуха невозможна. На борту было шесть человек.