Напавшего на подростка медведя-людоеда застрелили в Красноярском крае

Хищник напал также на мужчин, пошедших на поиски пропавшего юноши.



Ермаковское. Красноярский край. В природном парке Ергаки (Красноярский край) произошел трагический инцидент. Как сообщает РенТВ, 21 июня медведь насмерть загрыз 16-летнего подростка и ранил 28-летнего мужчину.

По предварительным данным, юноша приехал из Абакана и устроился на турбазу с целью летней подработки. Он оказывал помощь группе туристов, находившейся в походе в районе озера Медвежье.

Днем 21 июня подросток ушел из лагеря и не вернулся. Искать его начали вечером. Двое туристов отправились в тайгу, где примерно в полукилометре от лагеря обнаружили тело погибшего и находившегося рядом медведя. Хищник догнал одного из мужчин и повалил на землю. Турист нанес зверю несколько ударов складным ножом в шею и лапы. Тогда медведь оставил слишком опасную жертву. Мужчина смог вернуться в лагерь.

На помощь туристам прибыли спасатели и сотрудники природного парка. Медведя нашли возле останков подростка и ранили из ружья. Зверь убежал, но утром 22 июня его разыскали в лесу и убили. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, это была самка.

В Следственном комитете объявили проверку по факту нападения дикого животного.