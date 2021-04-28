Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

30-летний стример вел прямую трансляцию избиения девушки.

Москва. В Подмосковье осудили 30-летнего блогера Станислава Решетняка, по вине которого погибла его подруга. Его приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Московской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк, известный в сети под ником Reeflay, снимал на видео, как он употребляет спиртное с погибшей и ее знакомой. В какой-то момент возникла ссора, и Решетняк стал избивать свою подругу, а затем выставил девушку из дома в неотапливаемую котельную. Потерпевшая скончалась до приезда скорой, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные кровоподтеки.

Правоохранительные органы установили, что сцену избиения Reeflay транслировал в прямом эфире в сети Интернет, видео набрало многочисленные просмотры.

После инцидента в компании Google сообщили, что удалили аккаунт блогера и его видео на YouTube. «Исходная прямая трансляция велась не на YouTube, но мы быстро удалили ее копии у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube», - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.