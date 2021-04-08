Животные из частного приюта погибли при взрыве газа в Кемерово

Пострадала хозяйка дома и ее питомцы.



Кемерово. Кемеровская область. В частном жилом доме в Кемерово, где принимали на передержку животных, взорвался газовый баллон. Как пишет «Интерфакс», пострадала хозяйка и 3 собаки, погибли 2.

В интернет-сообществе приюта сообщается, что хозяйка приюта находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Собаки получили ожоги.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Кузбассу, к моменту прибытия пожарных из-под крыши дома шел слабый дым. Одному человеку удалось покинуть горящее здание самостоятельно. В результате пожара произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия.

В качестве возможной причины возгорания специалисты называют нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Напомним, в конце 2020 года в США бездомный спас собак и кошек из загоревшегося приюта.