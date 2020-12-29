Бездомный американец спас собак и кошек при пожаре в приюте

Ранее 53-летний бомж взял «шефство» над одним из питомцев заведения.



Атланта. США. Живущий на улице американец Кит Уокер не побоялся войти в охваченное пожаром здание, чтобы спасти животных. Героический поступок мужчина совершил незадолго до католического Рождества, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Ранее 53-летний темнокожий бродяга взял «шефство» над одним из «постояльцев» приюта W-Underdogs - питбулем по кличке Браво. Кит Уокер навещал своего четвероногого друга каждый вечер, гулял с ним по улицам. Забрать пса из-за отсутствия собственного дома он не мог.

Всего в заведении проживало 6 собак и 10 кошек. Однажды вечером на кухне приюта вспыхнул огонь. Пришедший выгулять питбуля Уокер бросился в объятое пламенем помещение и спас животных до приезда пожарных.

«Я чертовски нервничал, не буду врать. Я боялся соваться туда из-за всего этого дыма. Но Бог послал меня туда, чтобы спасти этих животных. Если ты любишь собаку, то можешь любить кого угодно. Мой пес - мой лучший друг, и без него меня бы здесь не было, поэтому я знал, что должен спасти всех этих зверей», - рассказал Кит журналистам.

Основательница приюта W-Underdogs Грейси Хэмлин назвала живущего на улице с 13 лет Уокера «ангелом-хранителем».

Добавим, оставшихся без крыши над головой животных разобрали на передержку зоозащитники и неравнодушные жители Атланты. А через неделю после пожара приют переехал в новое здание.